В Анапе бронирование отелей на июнь-июль упало на 70%

Бронирование отелей в Анапе на июнь-июль 2025 года сократилось на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает пресс-служба пресс-служба РСТ со ссылкой на платформу для отелей TravelLine. Заказы за последние две недели отстают от уровней 2024 года на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Краснодарском крае общее снижение бронирований к концу июня не превышает 3%, однако на июль-август составило 35%. Ситуация на курортах различается: в Ейске наблюдается рост на 15%, в Адлере — 5%, а в Сочи — 1%. В то же время Витязево (-70%), Анапа (-29%), Геленджик (-22%), Дивноморское (-20%) и Туапсе (-8%) показывают падение.

Спрос в Анапе зависит от категории отеля: гостиницы до двух звезд теряют 28% бронирований, трехзвездочные — 50%. В то же время отели 4-5 звезд, при снижении цен на 13% до 19 тыс. руб. за номер, демонстрируют рост заказов на 23%. Основные клиенты — жители Москвы и области (37%), Краснодарского края и Ростовской области (22%). Бронирования на октябрь-ноябрь в Анапе превышают прошлогодние показатели в 2-3 раза.

По словам коммерческого директора туроператора «Алеан» Оксаны Булах, продажи по сравнению с летом прошлого года снизились. Однако с середины июня наблюдается рост спроса, количество заявок увеличивается на 10% каждую неделю.

Снижение цен стало одним из факторов, привлекающих туристов — многие объекты предлагают цены 2024 года и ниже, а также различные акции для семей с детьми и увеличения продолжительности отдыха.

Сейчас объекты размещения в Анапе предлагают скидки от 15% до 55%. Популярностью пользуются гостиницы с альтернативными предложениями к морскому отдыху: анимационные программы, спа-услуги и подогреваемые бассейны. Крупные отели с развитой инфраструктурой загружены на 50-60%.

«Ъ-Кубань» писал, что санатории Краснодарского края приняли 343 тыс. отдыхающих в январе-апреле 2025 года, что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (почти 405 тыс. человек). Несмотря на сокращение числа туристов, здравницы Кубани удерживают лидерство в рейтинге регионов по количеству отдыхающих.

Мария Удовик