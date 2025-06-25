Управляющим компаниям грозят УК

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за подделку итогов общего собрания жильцов, документ продвигали петербургские депутаты. Нарушение предлагается приравнять к экономическим преступлениям, а за фальсификацию протоколов — наказывать штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Под действия закона могут попасть недобросовестные управляющие компании, которые в своих интересах допускают нарушения в многоквартирных домах. В ЗакСе отмечали, что такие УК портят жизнь «миллионам россиян», и призывали «охладить головы бизнесменам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фальсификация решений собраний собственников приводит к значительным финансовым потерям граждан из-за незаконных повышений платежей, выбору недобросовестных управляющих организаций, нецелевым расходованием средств

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фальсификация решений собраний собственников приводит к значительным финансовым потерям граждан из-за незаконных повышений платежей, выбору недобросовестных управляющих организаций, нецелевым расходованием средств

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Более тяжкое наказание за это же деяние в декабре 2024 года продвигали 11 депутатов Законодательного собрания Петербурга, публично поддержал проект закона и спикер Александр Бельский. Еще раньше с подобным предложением выступал лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин, который, по его словам, сам стал жертвой «аналогичных махинаций». Парламентарии предлагали лишать свободы на шесть лет тех, кто фальсифицировал протокол с использованием судебного положения в группе лиц. В одиночку — лишение свободы до двух лет или штраф до 300 тыс. рублей. Проект закона отправился в Госдуму и нашел продолжение в более мягком варианте единоросса из Госдумы.

Законопроект внес в нижнюю палату парламента депутат от Петербурга Евгений Марченко. Он предлагает дополнить статью 185.7 УК РФ пунктом о фальсификации решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Под статью попадут: умышленное искажение результатов голосования, недостоверный подсчет голосов и учет бюллетеней, ограничение доступа собственников помещений к голосованию, голосование от их имени по специально подложной доверенности. Эти нарушения будут рассматривать как преступление в сфере экономической деятельности.

С 2015 года протокол общего собрания собственников стал официальным документом. Следовательно, за подделку документа нарушителя должны были преследовать по статье 327 УК РФ. Однако возникла проблема на бюрократическом этапе: согласно российскому законодательству, официальными считаются лишь те документы, которые издаются органами государственной власти. Итоги собраний собственников таковыми не являются, поэтому случаи привлечения к ответственности по 327-й статье были единичны за эти 10 лет.

В качестве санкций в документе прописан штраф в размере 100–500 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок от шести месяцев до трех лет; принудительные работы до пяти лет; лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом 100–300 тыс. рублей. Наказания господин Марченко предлагает дифференцировать по степени тяжести деяния.

Как следует из пояснительной записки, в УК РФ сейчас не предусмотрена ответственность за подделку итогов общего собрания жильцов, при этом действующая гражданско-правовая защита работает неэффективно. «Это создает условия для массовых нарушений прав собственников жилья. Недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, противоречащие интересам собственников, без риска серьезной ответственности»,— настаивает Евгений Марченко.

Фальсификация решений собраний собственников приводит к значительным финансовым потерям граждан из-за незаконных повышений платежей, выбора недобросовестных управляющих организаций, нецелевого расходования средств, продолжает депутат, а отсутствие уголовной ответственности грозит отсутствием качественного капитального ремонта, благоустройства и других программ, требующих решений общих собраний.

Интересно, что на практике в протоколы могут не вносить искажения. Фальсификацией может считаться и неизвещение о собраниях, на что периодически жалуются петербуржцы, причем и собственники жилья, и ресурсоснабжающие организации, которые заявляют, что на собраниях принимаются решения, которые по итогу лишают их прибыли.

Впрочем, зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов в своем отзыве на законопроект говорит, что установление уголовного наказания в этом случае чрезмерно, настаивая на то, что преследовать за подделку протокола могут и по 327-й статье. В кабмине добавили, что подобные деяния можно квалифицировать и по ст. 159, 160 или 165 Уголовного кодекса. Преждевременными господин Давыдов считает наказания за ограничение фактического доступа жильцов к голосованию, несообщение сведений о проведении собрания и сообщение недостоверных сведений о его времени и месте.

В новостной повестке Петербурга периодически появляются жалобы жителей многоквартирных домов на подделку протоколов общего собрания собственников. Горожане, в том числе общественные деятели и депутаты, пытаются оспаривать сфабрикованные решения собраний. На их стороне был даже господин Бельский, который просил принять на федеральном уровне закон об уголовной ответственности, так как, считает он, эти преступления портят жизнь петербуржцам, а «некоторым бизнесменам» стоит «охладить головы». Петербуржцы обращали внимание на то, что в протоколах находят подписи уже умерших жильцов дома. Впрочем, до серьезных разбирательств с УК доходит нечасто.

Так, двумя месяцами ранее, в середине апреля, полиция провела обыски в УК «Интерус» на Обуховской Обороны из-за подделки бюллетеней протокола общего собрания на Плесецкой улице, 10. В ходе проверки выяснилось, что некоторые бюллетени были подписаны несовершеннолетними жильцами, в других стояли подписи собственников, которые сдают свои квартиры в аренду. При этом юрист управляющей компании подписал соответствующие документы и подал их в государственную организацию. На основании полицейской проверки возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. А год назад, в июне 2024-го, после проверки Следкома в Петербурге возбудили уголовное дело о подделке протоколов в пользу УК «Терра» в Василеостровском районе, которая в один момент стала управлять почти 400 многоквартирных домов. Параллельно с этим в Петербурге начали расследовать дело о подделке протоколов в пользу УК «Нарвская», жильцы которого добивались этого много лет, заручившись поддержкой депутата Госдумы Михаила Романова. Почти во всех случаях подобных разбирательств жители настаивают, что у них сменилась УК без желания на то жильцов дома,— это они считают не иначе как рейдерским захватом.

Полина Пучкова