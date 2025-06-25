Избирком утвердил схему «кстовских» округов для выборов в нижегородскую думу
Новую схему избирательных округов Нижнего Новгорода утвердили в преддверии выборов в гордуму 2025 года. Соответствующее решение избирательная комиссия Нижегородской области приняла 25 июня.
Фото: избирком Нижегородской области
Основные изменения связаны с добавлением четырех округов из-за объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом. В последнем на текущий момент совет депутатов состоит из 33 человек. После объединения с областным центром интересы кстовчан в гордуме будут представлять четыре депутата. Кстовские округа получили номера с 36 по 39.
Также сегодня облизбирком назначил сами выборы в гордуму, они пройдут в единый день голосования 14 сентября. Обычно муниципальные выборы назначают городские думы или советы депутатов, а проводят муниципальные избиркомы. Но так как Нижний Новгород объединили с Кстовским округом, региональное заксобрание возложило полномочия по организации и проведению выборов на избирательную комиссию области. Нумерация созыва гордумы «обнулится», вместо восьмого он станет первым, так как юридически это будет уже новый муниципалитет.
Постановление о назначении выборов и схему округов планируется опубликовать 27 июня, с этого дня начнется избирательная кампания.
Помимо этого, избирком принял решение, что все выборы в регионе, как и в предыдущие годы, будут проходить в течение трех дней, начиная с 12 сентября.