Главные новости к утру 27 июня

Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России на саммите 26 июня в Брюсселе. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи. Как сообщило издание Index со ссылкой на источники, принятие 18-го пакета санкций заблокировала Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо, использовав право вето.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в трех районах Волгоградской области. Из-за ликвидации обломков движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе ограничено. На месте работают саперы.

Минэкономики доработало законопроект о платформенной экономике (известен также как закон о маркетплейсах) — его финальная версия разослана участникам рынка и, по данным «Ъ», 26 июня получила одобрение Государственно-правового управления президента.

Многолетний глава департамента «Роснефти» по энергетике Василий Никонов, с апреля 2023 года также возглавляющий перешедшую под управление Росимущества «Юнипро», получил должность вице-президента «Роснефти», заняв место своего бывшего начальника Андрея Шишкина.

Лизинговые компании продолжают развивать дополнительные услуги. Благодаря этому непроцентные доходы остаются на высоком уровне, однако это в основном характерно для компаний, работающих в сегменте лизинга автотранспорта, а также компаний с клиентами из малого и среднего бизнеса.

Индия — один из ключевых покупателей российского энергетического угля — в мае нарастила закупки из РФ до двухлетнего максимума. Аналитики объясняют динамику гибкой ценовой политикой, к которой готовы российские угольщики, а также качеством топлива.

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил выделение структурам «БТС-Мост» Руслана Байсарова 500 млрд руб. на строительство четырех крупных искусственных сооружений на Восточном полигоне — дублеров трех тоннелей и моста через Амур.

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую награду Совета главных архитекторов — знак «Кентавр». О награждении объявили на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которое прошло в Грозном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали 25 июня торговую договоренность с Китаем. По его словам, американские власти планируют заключить схожую сделку с Индией. Деталей сделки президент США не привел.

В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. Им стал «убийца из Твиттера» Такахиро Сираиси, убивший восемь женщин и одного мужчину после знакомства с ними в соцсети.