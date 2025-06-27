Трамп: США и Китай подписали торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали 25 июня торговую договоренность с Китаем. По его словам, американские власти планируют заключить схожую сделку с Индией.

«У нас намечаются замечательные сделки. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем (для бизнеса США) Индию. В китайской сделке мы начинаем открывать (для производителей в США) Китай»,— сказал президент США, не уточняя деталей.

Дональд Трамп добавил, что США не планирует заключить сделки со всеми странами. По его словам, некоторым администрация «просто пошлет письма, уведомляя о том, что они будут платить 25%, 35%, 45%» пошлин.

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать с 5 апреля, индивидуальные — с 9 апреля. В тот же день президент США заявил о временной приостановке на 90 дней части ответных пошлин для проведения торговых переговоров. На этот период применяется универсальный тариф 10%.