Российский уголь оценили в Индии

Индия — один из ключевых покупателей российского энергетического угля — в мае нарастила закупки из РФ до двухлетнего максимума. Аналитики объясняют динамику гибкой ценовой политикой, к которой готовы российские угольщики, а также качеством топлива. Существенно нарастить долю поставок в Индию едва ли получится из-за роста добычи в стране и высоких запасов в портах, но удержать текущие объемы вполне возможно, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Поставки российского энергетического угля в Индию в мае 2025 года выросли на 52% к апрелю, до двухлетнего максимума в 1,3 млн тонн, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Как отмечают аналитики, с июня 2023 года объем месячных поставок не превышал 1 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Общий импорт энергетического угля в Индию в мае сезонно вырос на 10% к апрелю, до 17,4 млн тонн, что стало максимумом с июня 2024 года, приводят в ЦЦИ данные Bigmint. Таким образом, на РФ пришлось около 7,5% индийских закупок. Индонезия осталась ключевым экспортером угля в страну, увеличив поставки в мае на 16% месяц к месяцу, до 9,8 млн тонн. Индийский импорт из ЮАР остался на апрельском уровне в 3,4 млн тонн, из США — вырос почти на 43%, до 2 млн тонн.

Вероятно, российские угольщики чуть больше могли отгрузить в рамках существующих контрактов, говорит директор ЦЦИ Евгений Грачев.

«В Индии в этом году сезон муссонов начался раньше, поэтому гидрогенерация будет оказывать давление на тепловую и потребление угля»,— отмечает он. Так, несмотря на рост месячных объемов со стороны некоторых поставщиков, суммарный импорт угля в Индию все еще на 5% ниже, чем в мае 2024 года, указывают в ЦЦИ. Как говорится в обзоре аналитиков, системы отслеживания движения балкеров показывают, что в первой половине июня морские поставки угля в Индию остались на уровне прошлого года — 9,8 млн тонн. Причина сдержанной динамики — сокращение угольной генерации на 9% год к году при одновременном росте внутренней добычи и высоких запасах угля в портах. Последний показатель, по данным ЦЦИ, за первую неделю июня вырос на 4%, до 16 млн тонн — максимума за первое полугодие 2025 года.

По словам директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Наримана Тайкетаева, в условиях благоприятной конъюнктуры Индия сократила импорт низкокалорийного индонезийского угля, отдав предпочтение российскому с более высоким уровнем теплотворности, который реализуется по привлекательной цене. Российские угольщики в целом готовы к более гибкой ценовой политике, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По словам господина Тайкетаева, перспективы дальнейшего спроса на уголь со стороны Индии будут зависеть от сочетания ценовых факторов и природно-климатических условий. Сейчас, по оценкам ЦЦИ, тонна российского энергетического угля стоит $56–63 в зависимости от порта.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указывает, что давление на российские поставки угля в Индию оказывают относительно длинное транспортное плечо и укрепление рубля.

В июне к тому же усложнилась ситуация с транзитом через Иран, продолжает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его мнению, Россия, вероятно, сможет удержать темпы поставок в Индию летом, но с некоторыми ограничениями.

Как ожидает господин Абелев, в июне отгрузки будут, скорее всего, не более 1,5 млн тонн, а в июле и августе снизятся в пределах 5–7% год к году из-за роста внутренней добычи. Давление будет оказывать и конкуренция с Индонезией, которая тоже стремится вернуть часть этого рынка, а удержать долю помогут длинные контракты с индийскими компаниями, которые используют уголь не только для отопления и увеличения поставок через Иран, говорит аналитик.

Полина Трифонова