Допуслуги взяли в лизинг

Лизинговые компании продолжают развивать дополнительные услуги. Благодаря этому непроцентные доходы остаются на высоком уровне, однако это в основном характерно для компаний, работающих в сегменте лизинга автотранспорта, а также компаний с клиентами из малого и среднего бизнеса. Допуслуги становятся необходимым инструментом развития бизнеса. Однако по мере снижения ключевой ставки тарифы на дополнительные услуги будут сокращаться, отражая снижение стоимости ресурсной базы лизинговых организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Доля непроцентных доходов лизинговых компаний продолжает оставаться на высоком уровне благодаря продажам дополнительных услуг, следует из оперативного опроса “Ъ” участников рынка. Первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков отмечает, что в компании по итогам первого квартала 2025 года чистый непроцентный доход увеличился на 22% по сравнению с первым кварталом 2024 года и достиг 3,9 млрд руб. В результате доля непроцентного дохода в суммарных доходах компании составила около 40%. Первый заместитель гендиректора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков отмечает, что в среднем на один лизинговый договор приходится до трех видов дополнительных услуг (ДУ), в то время как в 2023 — начале 2024 года на один договор приходилось один-два договора ДУ. В «Европлане» в среднем клиенты добавляют в договор до пяти автоуслуг при оформлении лизинга. Гендиректор «Флит Автолизинга» Алексей Смирнов отметил рост спроса на ДУ в компании по сравнению с 2024 годом на 9 п. п. на системы мониторинга транспорта (до 92%), на 29 п. п. на техническую помощь на дороге (до 36%).

По оценке гендиректора финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгения Сеньковского, у лидеров рынка доля от непроцентного дохода составляет от 30% и более.

Однако это заметно ниже, чем прогнозировали эксперты полтора года назад. К 2025 году они не исключали, что доля непроцентных доходов в отрасли может достичь 50% и более (см. “Ъ” от 8 декабря 2023 года).

Вместе с тем директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев отмечает, что для крупных лизинговых компаний не характерен рост доли непроцентных доходов, поскольку они, как правило, уже предлагают клиентам широкий набор ДУ при заключении лизингового договора. А с учетом высоких процентных ставок «лизингополучатели все больше экономят, и доля доходов от прочих услуг снижается», добавляет он. Директор департамента страхования и сопровождения имущества «Сбербанк Лизинга» Юрий Богданов говорит, что за последние два года спрос на ДУ в компании не изменился, однако предоставление ДУ к основному лизинговому продукту услуг является важным элементом стратегии компании.

В основном это касается компаний, работающих в сегменте автотранспорта, а также тех, которые работают с малым и средним бизнесом. По мнению управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, стоимость услуги в комплексе с финансированием может быть доступнее за счет объемов ее приобретения на рынке, также качество поставщиков, оказывающих услуги, проверяется лизинговой компанией, что защищает клиентов от риска взаимодействия с ненадежными партнерами. По словам Алексея Смирнова, в современном автолизинге допуслуги — необходимый инструмент для выживания и успешного развития бизнеса, особенно в условиях волатильности финансового рынка. Анатолий Перфильев также считает, что потенциал роста непроцентных доходов в последнее время все больше приходится на реализацию изъятого имущества.

Однако участники рынка отмечают, что сконструировать бизнес-модель с широким перечнем допуслуг непросто.

Необходимо либо иметь собственную разветвленную экосистему, либо обширную сеть надежных и стабильных бизнес-партнеров, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

При этом в ближайшее время значительного роста объемов таких услуг участники рынка не ждут. По мнению Сурена Асатурова, есть вероятность, что по мере снижения ключевой ставки и, соответственно, оживления экономики тарифы на допуслуги будут сокращаться, отражая снижение стоимости ресурсной базы лизинговых организаций. «Рост конкуренции за клиентов на фоне экономической активности может дополнительно поддержать эту тенденцию»,— резюмирует он.

Елена Ванюшина