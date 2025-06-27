Мост через реку Дон в Волгоградской области перекрыли из-за атаки БПЛА

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах, а также в городе Волжском Волгоградской области. Из-за ликвидации обломков, движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе ограничено. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

Согласно сообщению, на мосту через Дон работают саперы. Кроме того, зафиксированы возгорания сухой травы, на местах работают пожарные службы. По информации властей, пострадавших нет.

В аэропорту Волгограда по-прежнему сохраняются ограничения: воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы.