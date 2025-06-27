Доля импортного крепкого алкоголя в РФ упала до 29,8%

В январе—мае 2025 года доля импортного крепкого алкоголя (без водки) в розничных продажах снизилась до 29,8% (5,72 млн дал), сообщили «Ъ» участники рынка. Основные причины — рост пошлин на алкоголь из недружественных стран и активность российских производителей.

Сильнее всего сократились продажи алкоголя из Армении (–18,5%), Италии (–14,6%) и США (–37,2%). В Stellar Group связывают это с повышением пошлин до 20% (но не менее €3 за литр) для недружественных стран. В Ladoga отмечают, что из-за роста цен потребители стали чаще выбирать российские аналоги.

При этом продажи шотландского виски выросли на 5,2%, грузинского алкоголя — на 17,5%. Эксперты объясняют это премиальным спросом и эксклюзивными поставками, как в случае с Jagermeister.

Российские компании наращивают производство: «Татспиртпром» выпустил 46 новых позиций, а продажи виски Ladoga выросли на 78,6%. По прогнозам, доля импорта будет снижаться, но общий рынок алкоголя в РФ ждет стагнация.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дистилляты на замке».