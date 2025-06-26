Главные новости за 26 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону к середине июня 2025 года инвестиционный портфель составил 945 млрд руб. На эту сумму реализуется 63 инвестпроекта.

Ростовский зернотрейдер «Паллада» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 5,6 млрд руб. с Центробанка Сирии и государственной зерновой корпорации за неисполнение договоров поставки.

В Ростове-на-Дону рынок недвижимости за год просел на 86%. За май 2025 года в столице региона было продано всего 926 квартир.

Арбитражный суд Ростовской области на полгода продлил конкурсное производство в отношении АО «Глубокинский кирпичный завод», находящегося под управлением ООО «ТИБЛ-Груп».

В Ростове-на-Дону у стадиона «Труд» на площади 100 тыс. кв. м. построят многоквартирный дом. Объект будет располагаться в границах улиц Шеболдаева и Нансена.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина под стражу на один месяц и 27 суток, то есть до 14 августа.