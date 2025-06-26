Ростовский трейдер подал иск к Сирии на 5,6 млрд рублей

Ростовский зернотрейдер «Паллада» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 5,6 млрд руб. с Центробанка Сирии и государственной зерновой корпорации за неисполнение договоров поставки. Об этом сообщил «Город N» со ссылкой на сайт арбитражных судов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении поясняют, иск направлен против Центробанка Сирии и Генеральной корпорации по торговле, хранению и переработке зерна Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирийской Арабской Республики. Судебное разбирательство стало следствием падения в декабре 2024 года лояльного России режима бывшего президента Сирии Башара Асада. Повстанцы взяли Дамаск, Асад покинул страну и получил убежище в России. Отношения с новым правительством у России пока не сложились.

«Паллада» была зарегистрирована в Ростове в 2022 году и сразу за неполный год работы показала выручку в 21,5 млрд руб., войдя в число 25 крупнейших компаний Ростовской области. По итогам прошлого года оборот компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», превысил 36,2 млрд руб., а чистая прибыль составила более 4,4 млрд руб.

Валентина Любашенко