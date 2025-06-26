Директора ростовского водоканала арестовали до 14 августа

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил директора «Ростовводоканала» Евгения Юркина под стражу на один месяц и 27 суток, то есть до 14 августа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал» Фото: пресс-служба АО «Ростовводоканал»

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», господина Юркина подозревают в разглашении гостайны. Предыдущего директора «Ростовводоканала» Михаила Поркшеева в 2022 году обвинили в превышении полномочий. Его предшественника — Дмитрия Кубрака — в том же году приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по статье о мошенничестве.

Константин Соловьев