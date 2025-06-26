Конкурсное производство на Глубокинском кирпичном заводе продлено на полгода

Арбитражный суд Ростовской области на полгода продлил конкурсное производство в отношении АО «Глубокинский кирпичный завод», находящегося под управлением ООО «ТИБЛ-Груп». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ

Суд обязал конкурсного управляющего не позднее, чем за пять дней до окончания срока процедуры, представить отчет о результатах процедуры конкурсного производства, отчет об использовании денежных средств, сведения о реализации либо списании имущества должника, документы по работе с дебиторской задолженностью, сформированной конкурсной массе, протокол собрания кредиторов с приложением подтверждающих документов.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 4 декабря 2025 года.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», решение о признании АО «Глубокинский кирпичный завод» банкротом с открытием конкурсного производства Арбитражный суд Ростовской области принял в конце 2024 года.

Наталья Белоштейн