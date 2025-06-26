У стадиона «Труд» в Ростове на 10 гектарах построят жилой дом

В Ростове-на-Дону у стадиона «Труд» на площади 100 тыс. кв. м. построят многоквартирный дом. Объект будет располагаться в границах улиц Шеболдаева и Нансена. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Планируемая численность населения 25-этажного дома — 1,1 тыс. человек. Рядом также построят детский сад как минимум на 60 мест и всю необходимую инфраструктуру.

Проектированием занимался индивидуальный предприниматель Василий Ревякин. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он зарегистрирован в Краснодаре и является совладельцем двух кубанских компаний — ООО УК «Екатерининский парк» и ООО «Кубанская мясорубочная компания».

Мария Хоперская