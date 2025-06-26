За май в Ростове-на-Дону продали всего 926 квартир

В Ростове-на-Дону рынок недвижимости за год просел на 86%. Такие данные приводит портал domostroydon, ссылаясь на аналитическую систему «Домостройпрофи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За май 2025 года в столице региона было продано всего 926 квартир. Большей популярностью традиционно пользовались однокомнатные жилища (375 квартир). Средняя цена квадратного метра составила 152 тыс. руб., столько же, сколько и в студиях (в мае в Ростове-на-Дону купили 135 таких квартир).

В мае ростовчане приобрели 304 двухкомнатных квартир. Квадратный метр в таких жилищах оценивали в 157 тыс. руб. Трехкомнатных квартир в строящихся домах столицы региона продали всего 110, а квадратный метр в них стоил в среднем 149 тыс. руб.

Константин Соловьев