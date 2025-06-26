Главные новости за 26 июня. Новороссийск
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Новороссийска по подозрению в госизмене, ее подозревают в передаче данных о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО.
В Новороссийске предотвратили контрабанду зубов и бивня древнего мамонта в ОАЭ.
Врачи новороссийской Горбольницы №1 прооперировали женщину с закрытым переломом правой бедренной кости. Травма относится к числу наиболее тяжелых, особенно у пожилых пациентов.
Жителя Новороссийска Михаила Комкова осудили за сбор разведданных для Украины.
В Новороссийске опровергли информацию о нападении акулы на туриста.
Группа «Самолет» не планирует выход на рынок Новороссийска в ближайшем будущем.