Главные новости за 26 июня. Новороссийск

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Новороссийска по подозрению в госизмене, ее подозревают в передаче данных о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО.

В Новороссийске предотвратили контрабанду зубов и бивня древнего мамонта в ОАЭ.

Врачи новороссийской Горбольницы №1 прооперировали женщину с закрытым переломом правой бедренной кости. Травма относится к числу наиболее тяжелых, особенно у пожилых пациентов.

Жителя Новороссийска Михаила Комкова осудили за сбор разведданных для Украины.

В Новороссийске опровергли информацию о нападении акулы на туриста.

Группа «Самолет» не планирует выход на рынок Новороссийска в ближайшем будущем.