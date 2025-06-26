Группа «Самолет» отложила планы по выходу в Новороссийск

Группа «Самолет» не планирует выход на рынок Новороссийска в ближайшем будущем. Как сообщила генеральный директор девелопера Анна Акиньшина изданию «Ведомости Юг», компания внимательно подходит к выбору новых локаций для реализации проектов, фокусируясь на текущих, уже запущенных проектах группы, осторожно подходя к стартам в новых регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее компания сообщала о предварительном изучении двух площадок для проектов комплексного развития территории (КРТ) в черте города — вблизи набережной и в северной части Новороссийска. Однако, как отметил директор управления реализации проектов КРТ «Самолет Страна» Артем Дудин, предложенные условия не соответствовали финансовым ожиданиям застройщика, поэтому работы по этим участкам были остановлены.

По информации администрации Новороссийска, с начала 2025 года в Новороссийске не было выдано ни одного разрешения на строительство жилья. Главной причиной такого затишья стала нехватка заявок от застройщиков, готовых предоставить проработанные проекты с необходимыми техническими условиями.

При этом в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) администрация города и компания Dogma подписали соглашение на сумму около 17 млрд руб. о реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).