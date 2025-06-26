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Жителя Новороссийска осудили за сбор разведданных для Украины

Южный окружной военный суд признал Михаила Комкова виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Суд установил, что 15 марта 2024 года Михаил Комков, находясь в Новороссийске, публично оправдывал деятельность организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической в РФ и запрещена) в комментариях в соцсетях.

Кроме того, в начале июня 2024 года осужденный вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина осуществил для куратора сбор сведений о расположении и объектах российских вооруженных сил.

Осужденному назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Саркис Айвазян

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