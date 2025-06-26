В Новороссийске предотвратили контрабанду зубов и бивня древнего мамонта в ОАЭ

Таможенники пресекли контрабанду зубов и бивня древнего мамонта в ОАЭ. Палеонтологические находки пытался отправить 42-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По декларации в коробке находились сувениры, которые, как пояснил мужчина, он пересылал в подарок другу. Таможенники вскрыли посылку и обнаружили в ней пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня.

Экспертиза подтвердила, что окаменелые останки млекопитающего принадлежат вымершему шерстистому мамонту. При их вывозе необходимо разрешение Минкультуры России.

Дом мужчины обыскали, там обнаружили еще 14 предметов палеонтологии. Его действия попадают под ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.