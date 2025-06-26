В Новороссийске опровергли информацию о нападении акулы на туриста
В Администрации Новороссийска опровергли информацию о нападении акулы на туриста, информация о подобном инциденте отсутствует в официальных сводках спасательных служб и медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Сообщение о нападении распространяли в соцсетях – согласно фейку, акула откусила мужчине ногу. В администрации Новороссийска призвали новороссийцев быть бдительными и критически относиться к информации, распространяемой в интернете.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 19 июня в Новороссийске доберман укусил подростка на улице Мизюкова. Собака была на поводке. Ее хозяйка не пыталась успокоить животное и скрылась с места происшествия.