В Новороссийске опровергли информацию о нападении акулы на туриста

В Администрации Новороссийска опровергли информацию о нападении акулы на туриста, информация о подобном инциденте отсутствует в официальных сводках спасательных служб и медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Сообщение о нападении распространяли в соцсетях – согласно фейку, акула откусила мужчине ногу. В администрации Новороссийска призвали новороссийцев быть бдительными и критически относиться к информации, распространяемой в интернете.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 19 июня в Новороссийске доберман укусил подростка на улице Мизюкова. Собака была на поводке. Ее хозяйка не пыталась успокоить животное и скрылась с места происшествия.