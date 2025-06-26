В Новороссийске прооперировали закрытый перелом 101-летней женщине

Врачи новороссийской Горбольницы №1 прооперировали женщину с закрытым переломом правой бедренной кости. Травма относится к числу наиболее тяжелых, особенно у пожилых пациентов, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пациентке сделали небольшой разрез в костном канале и ввели металлический штифт, фиксирующий фрагменты поврежденной кости. Это позволит сократить сроки реабилитации – после операции пациенты могут аккуратно передвигаться уже на следующие сутки.

Операция прошла успешно, пенсионерку ждет восстановление. В течение года в Горбольнице №1 проводят более 2,5 тыс. подобных операций.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске врачи удалили трихобезоар у 4-летней девочки.