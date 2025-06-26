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Жительницу Новороссийска задержали за передачу разведданных Украине

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Новороссийска по подозрению в госизмене, ее подозревают в передаче данных о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации ведомства, подозреваемая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи. Женщина сама вышла на контакт с украинскими кураторами. Подозреваемая собрала информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО и передавала сообщением в Telegram.

В ФСБ подчеркнули, что в результате своевременно принятых мер потерь удалось избежать.

Действия женщины попадают под ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подозреваемая заключена под стражу.

Саркис Айвазян

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