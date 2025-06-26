Четвертое в РФ генконсульство Белоруссии открыли в Нижнем Новгороде

На территории Нижегородского кремля открыли генконсульство Республики Беларусь. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем Telegram-канале 25 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Он напомнил, что до этого в Нижнем Новгороде работало отделение посольства, теперь город стал четвертым в России, где работает генконсульство Белоруссии. В зону его охвата также входят Ивановская, Владимирская, Пензенская, Костромская, Рязанская, Ярославская области и Мордовия.

С 24 по 26 июня в Нижнем Новгороде проходит XII Форум регионов России и Республики Беларусь. На него в том числе прибыли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и глава Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова.

Как писал «Ъ-Приволжье», открыть генеральное консульство Белоруссии в Нижнем Новгороде премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в июне 2024 года. Для него в нижегородском кремле освободили корпус №11, переселив сотрудников государственно-правового департамента, аппарата депутата Госдумы Романа Любарского и обслуживающий правительственные здания персонал в «Дом связи».

Галина Шамберина