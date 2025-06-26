Премьер Бельгии: у США и ЕС расходятся взгляды на поддержку Украины

США и Евросоюз расходятся во взглядах на Украину, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в преддверии саммита ЕС в Брюсселе. Он отметил, что в Европе больше поддерживают Украину, чем в США.

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Фото: Yves Herman / Reuters Барт Де Вевер

Фото: Yves Herman / Reuters

«Ясно, что у Евросоюза и США больше не одинаковые взгляды на Украину»,— сказал бельгийский премьер (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в Европе поддержка Киева выше, чем в США, но европейцам сейчас не хватает военных ресурсов. «Европа должна принять это к сведению и сделать выводы, что ей нужно стать сильнее стратегически. Если мы хотим мира через силу, нам нужно больше силы, и этого не хватает в Европе»,— добавил он, указав, что в таких условиях важно сохранить определенный уровень поддержки со стороны США.

Вчера в Гааге завершился саммит НАТО, который стал первой встречей лидеров альянса после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. На встрече в верхах стороны договорились о повышении военных расходов с нынешних 2% ВВП до 5% к 2035 году. Страны блока обязуются ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. Еще до 1,5% ВВП будет направлено на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели. Кроме того, члены альянса договорились расширять промышленное сотрудничество, устраняя торговые барьеры в сфере обороны. При расчете расходов страны НАТО будут учитывать прямые взносы на военные нужды Украины и ее оборонной промышленности.

Подробнее о саммите НАТО в Гааге — в материале «Ъ» «Блок платежом красен».

Анастасия Домбицкая