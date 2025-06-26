Нижегородские власти хотят объединить больницу №28, поликлинику №17 и роддом №5

Минздрав Нижегородской области намерен объединить три медучреждения в Московском районе Нижнего Новгорода для создания «Семейного квартала». Как стало известно «Ъ-Приволжье», в июне 2025 года комиссия при минздраве сочла возможным присоединение к больнице №28, ранее объединенной с больницей №30, поликлиники №17 и роддома №5.

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В связи с централизацией врачей-специалистов в одном месте минздрав надеется оптимизировать потоки пациентов, сократить срок записи к врачу и «частично сократить кадровый дефицит врачебного персонала за счет взаимозаменяемости». Сокращения объема оказываемой медпомощи населению в связи с организацией не планируется. Все учреждения находятся в пределах шаговой доступности.

Сейчас в больнице №28 на улице Березовской, 85А оказывают медпомощь по гинекологическому, хирургическому, урологическому, анестезиологическому и реаниматологическому профилям. В рамках «Семейного квартала» планируют организовать работу центра охраны здоровья семьи и репродукции, дневного стационара роддома №5 и центра женского здоровья. В последнем будут оказывать первичную специализированную медико-санитарную помощь жителям Московского района.

Экономическую целесообразность реорганизации поясняют более рациональным использованием материально-технической базы, централизацией административно-управленческого и вспомогательного персонала, а также эффективным использованием дорогостоящего оборудования.

С учетом вакантных должностей высвобождаемых при реорганизации сотрудников трудоустроят в больницу №28, кроме дублирующих должностей: главврачей, их заместителей и главных бухгалтеров. Им предложат вакантные должности в соответствии с законодательством.

Добавим, роддом №5 сейчас в качестве и.о. главврача возглавляет Елена Галактионова, главврач поликлиники №17 — Елена Солдатова, больницы №28 — Наталия Зеляева.

Как писал «Ъ-Приволжье», в бюджете региона на 2025 год для создания «Семейного квартала» предусмотрено 1,83 млрд руб.

Галина Шамберина