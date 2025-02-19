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«ДиРОН» ищет субподрядчика для «Семейного квартала» за 756 млн рублей

Госпредприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости («ДиРОН») 18 февраля объявило запрос заявок на субподрядные работы по ремонту городской клинической больницы №30 в Московском районе. По информации с сайта госзакупок, итоги подведут 24 февраля.

Начальная стоимость договора субподряда составляет 755,9 млн руб. Контракт включает проектирование работ в срок до 1 июня и сам капитальный ремонт больницы на улице Березовской, 85А в срок до 1 декабря 2025 года.

Больница провела закупку на определение генподрядчика в декабре 2024 года. «ДиРОН» выиграл этот контракт со стоимостью 787,4 млн руб. — по начальной цене. В открытом конкурсе участвовали два претендента, но второй при меньше предложенной цене контракта (779 млн) набрал меньше баллов.

В каких контрактах ДиРОН нашли нарушения

В каких контрактах ДиРОН нашли нарушения

Разница в контрактах генподряда и субподряда составляет 31,5 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», больница №30 должна стать частью «Семейного квартала» — областного центра репродуктивного здоровья. Всего в бюджете региона на 2025 год для его создания предусмотрено 1,83 млрд руб.

Галина Шамберина

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