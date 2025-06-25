Главные новости 25 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подал документы для участия в выборах главы региона, которые пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. Избирательная комиссия Кубани установила трехдневный период голосования.

Власти Кубани опровергли появившуюся в социальных сетях и отдельных СМИ информацию о якобы снижении размера выплат для граждан, заключающих контракты для участия в специальной военной операции (СВО), до 500 тыс. руб.

Кубань стала одним из четырех пилотных субъектов федерации, участвующих в формировании Национальной системы пространственных данных (НСПД), направленной на актуализацию сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В вузах Краснодарского края зафиксирован рост стоимости обучения на коммерческой основе в предстоящем учебном году. Согласно опубликованным данным, удорожание платных программ составило от 4,5 до 75% по сравнению с 2024/2025 годом.

Санатории Краснодарского края приняли 343 тыс. отдыхающих в январе—апреле 2025 года, что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (почти 405 тысяч человек).

На фоне ЧС в Анапе спрос на поездки в Ейск и Сириус вырос на 20%.

Бизнес Южного федерального округа (ЮФО) увеличил покупки отечественного программного обеспечения на 30% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Краснодарский край занял лидирующую позицию с долей 50,7% всех тендеров на российский софт.

Пресненский суд Москвы приговорил 30-летнюю уроженку Симферополя Валерию Федякину, известную как Битмама, к семи годам колонии за мошенничество с криптовалютой на сумму 2,2 млрд руб.