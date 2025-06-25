Оперштаб Кубани опроверг фейк о снижении размера выплат участникам СВО

Власти Краснодарского края опровергли появившуюся в социальных сетях и отдельных СМИ информацию о якобы снижении размера выплат для граждан, заключающих контракты для участия в специальной военной операции (СВО), до 500 тыс. руб. Региональная администрация квалифицировала сообщения как недостоверные, передает кубанский оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Как сказано в публикации оперштаба, размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны через военкоматы или пункты отбора в Краснодарском крае с 1 июня 2025 года составляет 2,4 млн руб. Структура выплаты остается прежней: 1,5 млн руб. выделяется из краевого бюджета по решению губернатора, 500 тыс. — от муниципалитетов и еще 400 тыс. — в виде федеральной поддержки.

До начала июня размер компенсаций в зависимости от территории варьировался от 2,1 до 2,4 млн руб. Власти отмечают, что ни о каком сокращении объема выплат речи не идет — напротив, выплаты были унифицированы по верхней планке.

Отдельно подчеркивается, что в случаях заключения контракта вне пределов военкоматов и отборочных пунктов Краснодарского края, размер выплаты действительно составляет 500 тыс. руб. Как пояснили в администрации, недавние корректировки нормативной базы были направлены на уточнение порядка выплаты именно для этой категории лиц.

Вячеслав Рыжков