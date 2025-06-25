Бизнес Кубани лидирует по закупкам отечественного ПО

Бизнес Южного федерального округа (ЮФО) увеличил покупки отечественного программного обеспечения на 30% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Краснодарский край занял лидирующую позицию с долей 50,7% всех тендеров на российский софт, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков электронной торговой площадки ТендерПро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Южные компании в 2025 году чаще всего проводили торги на отечественные офисные программы — спрос вырос на 32,4%. Также наблюдается увеличение потребности в операционных системах на 26,2%. Спрос на программное обеспечение (ПО) для проектирования зданий вырос более чем на 25% по сравнению с 2024 годом, а покупки отечественных антивирусов увеличились на 6,6%.

Среди отечественного ПО крупные предприятия рассматривают для покупки такие решения, как Kaspersky, Dr.Web, МойОфис, Р7-Офис, Astra Linux, РЕД ОС, Postgres Pro, nanoCAD и Битрикс24.

Наибольший интерес к отечественным решениям проявляют крупные предприятия и государственные структуры. Спрос обусловлен не только требованиями закона, но и вопросами безопасности.

Ранее стало известно, что предприятия Краснодарского края суммарно потратили 16,8 млрд руб. на создание и приобретение программного обеспечения в 2023 году. Показатель вырос на 6% по сравнению с 2022 годом.

Анна Гречко