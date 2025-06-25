Битмаму из Крыма приговорили к семи годам тюрьмы за кражу 2,2 млрд рублей

Пресненский суд Москвы приговорил 30-летнюю уроженку Симферополя Валерию Федякину, известную как Битмама, к семи годам колонии за мошенничество с криптовалютой на сумму 2,2 млрд руб. Об этом пишет «Ъ».

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Вместо запрошенных гособвинителем в ходе прений десяти лет колонии общего режима она получила семь. Осужденная также должна возместить четырем пострадавшим материальный ущерб. Для погашения долга арестованы счета и активы Федякиной. Вину блогер не признала.

Битмаму задержали 15 сентября 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. Ребенка она родила в СИЗО, где девочка находится вместе с матерью. После отправки в колонию дочь может остаться с осужденной до трех лет, затем ее передадут органам опеки.

Следствие установило, что криптоблогер без регистрации ИП или юридического лица вела финансовую деятельность под брендами «Битмама» (Bitmama) и «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Последнюю она называла одним из крупнейших криптообменников.

Предприниматели вносили деньги в обменники в одной стране и получали в другой. В отличие от банков, берущих комиссию за переводы, Федякина обещала клиентам не только возврат средств, но и выплату 0,4-0,5% в день при использовании их денег в собственных проектах минимум три дня. У женщины работали офисы в «Москва-Сити», на Новом Арбате и в Дубае. Полученные средства она якобы планировала инвестировать в нефтяную отрасль, золото и криптовалюту.

Пострадавшими признаны инвестор Гагик Гулакян, потерявший 837 млн руб., Евгений Ройтман, Михаил Вестфрид и Юлия Захарчук, лишившиеся более 830 млн руб., 560 млн руб. и 5 млн руб. соответственно. Первоначально Федякиной инкриминировали хищение более 7 млрд руб., но позже эту сумму существенно уменьшили.