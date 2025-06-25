Учтенные объекты недвижимости на Кубани внесут в Национальную систему

Краснодарский край стал одним из четырех пилотных субъектов федерации, участвующих в формировании Национальной системы пространственных данных (НСПД), направленной на актуализацию сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщил вице-губернатор региона Роман Лузинов, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Лузинова, проект реализуется в рамках всероссийской инициативы по цифровизации пространственной информации. Целью программы является повышение достоверности сведений о недвижимости, обеспечение прозрачности оборота земель, рост бюджетных поступлений и упрощение принятия управленческих решений.

На сегодняшний день в регионе проведена инвентаризация 569 тыс. ранее учтенных объектов недвижимости. В ходе работы выявлены правообладатели и зарегистрированы права на 148 тыс. объектов. Одновременно с этим из реестра исключены 358 тыс. объектов, признанных несуществующими либо недостоверными. Уточнение информации продолжается в отношении оставшихся 10% объектов.

Наиболее значительные результаты по внесению сведений о правообладателях зафиксированы в Краснодаре, Апшеронске и Новороссийске. В числе лидеров по реализации программы также названы Армавир, а также Гулькевичский, Кавказский, Красноармейский и Славянский районы.

Вячеслав Рыжков