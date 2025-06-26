Букмекеры отыграли процент

С 1 июля организаторы азартных игр смогут экономить сотни миллионов рублей в квартал благодаря тому, что Национальная система платежных карт (НСПК) снижает межбанковские комиссии при платежах букмекерам и лотерейщикам. Для крупнейших компаний при выполнении определенных условий комиссия снизится вдвое, до 1% от суммы платежа. Чистая прибыль легальных букмекеров упала по итогам прошлого года на 18%, но оборот вырос до 4,7 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 июля снижаются межбанковские комиссии (interchange, часть эквайринговой комиссии, которую эквайер уплачивает эмитенту карты) для организаторов азартных игр и лотерей. Согласно операционному бюллетеню НСПК (оператор платежной системы «Мир»), с этой даты вводятся новые категории в программах вознаграждений: «Лотереи и организованные азартные игры» — азартные игры (МСС 7995) и государственные лотереи (МСС 9406). Для них межбанковская комиссия устанавливается в размере 1,65%. По данным собеседников “Ъ” на банковском рынке, в настоящее время средний размер комиссии для букмекеров, тотализаторов и лотерей составляет около 2%.

НСПК предусмотрела и спецпрограмму со ставкой комиссии 1%. Для этого межбанковский оборот торгово-сервисного предприятия (ТСП) должен составлять не менее 40 млрд руб. в квартал, или 80 млрд руб. общего оборота, включая платежи по картам, выпущенным банком-эквайером в его собственной сети приема. ТСП также должно участвовать в любой иной партнерской программе за свой счет по плану, согласованному с оператором НСПК, в том числе в части сроков и условий проведения акций, направленных на рост доли использования платежных карт и сервисов национальной платежной системы. При этом предприятия с кодом МСС 7995 должны входить в перечень организаторов азартных игр.

Согласно данным исследования «Рейтинга букмекеров» за 2024 год, совокупная чистая прибыль участников этого рынка сократилась на 18,5% по сравнению с 2023 годом, до 92,72 млрд руб. При этом оборот легального букмекерского рынка в РФ в 2024 году увеличился на 42,4%, до 4,7 трлн руб. Совокупный оборот отрасли, включая нелегальный сектор, составил 5,91 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2023 годом на 45,2%. «Сокращение чистой прибыли при росте объема депозитов говорит о росте конкуренции в отрасли, растут целевые отчисления и инвестиции в маркетинг для привлечения и удержания игроков»,— говорится в презентации исследования.

Все денежные операции, связанные с онлайн-ставками через легальных букмекеров, контролирует и фиксирует единый Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Это специализированная финансовая организация, действующая на основании лицензии Банка России, осуществляет свою деятельность на основании указа президента РФ, подписанного в августе 2021 года. Источники “Ъ” на платежном рынке не исключают, что идею снижения межбанковских комиссий при платежах организаторам азартных игр поддерживали букмекеры и лотерейщики совместно с ЦУПИС. В ЦУПИС отказались комментировать это предположение.

Другой собеседник “Ъ” связывает изменение в тарифах с тем, что букмекеры активно вкладывают средства в развитие различных видов спорта и НСПК, также поддерживающая спорт, могла пойти им навстречу. В НСПК отчасти подтвердили это мнение, отметив, что снижение размера межбанковского вознаграждения «позволит указанным в запросе организациям направить высвободившиеся средства на финансирование социально значимых инициатив, в том числе на развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, поддержку детско-юношеского спорта».

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров отмечает, что выигрыш в 1% комиссии при объеме платежей 40 млрд руб. дает организатору азартных игр 400 млн руб. экономии. «Торговые сети бьются за каждую десятую долю процента эквайринговой комиссии, по их оценкам, она стоит на втором месте в расходах после зарплаты»,— говорит глава АФИ.

Одновременно, по словам собеседников “Ъ”, такой шаг регулятора должен привести к увеличению оборота в этой отрасли по картам «Мир». Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что НСПК видит перспективы в увеличении объемов платежей, которые производят через организаторов азартных игр. «Однако это вызывает вопрос о потенциальном риске обналичивания через этот канал, непонятно, какие методы контроля будут использоваться со стороны оператора, чтобы подтвердить легитимность и законность трансакций в этом секторе электронной коммерции»,— указывает он.

Максим Буйлов