Главные новости за 25 июня. Сочи

В 2025 году в Сочи проведут ремонтные работы в четырех медицинских организациях. Краснодарский край проведет капитальный ремонт в 34 подведомственных медицинских организациях и построит 52 крупных объекта здравоохранения.

Ввод многоквартирных домов в России может сократиться на 30–40% в 2027–2028 годах. Если ситуация с доступностью кредитов не изменится, то объем ввода жилья в указанные годы будет значительно ниже текущих показателей.

В Сочи с начала 2025 года судебные приставы снесли 70 капитальных объектов, признанных самостроями. За 2024 год в курортном городе снесли 105 капитальных объектов с признаками самовольного строительства.

Авиарейсы из Челябинска в Сочи, запланированные на вечер 25 июня, были отложены из-за введенных ограничений на полеты в воздушном пространстве над регионом. Причиной стали сообщения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Самары.

Дима Билан отменил концерт в Сочи, который должен был пройти 25 июня в зале «Фестивальный». Артист объяснил это проблемами со здоровьем.

Компания «Интеррос» инвестирует 54 млрд руб. в первый этап строительства горнолыжного курорта «Турьев Хутор» в горном кластере Сочи. Строительство основных объектов начнется во втором квартале 2026 года.

Лазаревский районный суд Сочи приговорил 40-летнего местного жителя к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима за незаконный сбыт наркотиков. Обвинение представлял прокурор Лазаревского района.