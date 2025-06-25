Рейсы из Челябинска в Сочи задерживаются из-за угрозы атаки дронов

Авиарейсы из Челябинска в Сочи, запланированные на вечер 25 июня, были отложены из-за введенных ограничений на полеты в воздушном пространстве над регионом. Причиной стали сообщения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Самары, сообщает пресс-служба Nordwind Airlines в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно информации авиаперевозчика, рейс, который должен был вылететь из Челябинска в 19:25, перенесен на 4:25 следующего дня. Обратный рейс из Сочи также отложен: вместо вылета в 17:25 он запланирован на 2:25 ночи 26 июня.

На фоне ограничений пострадали и другие направления. В Челябинске задерживаются вылеты в Норильск авиакомпаний NordStar и Red Wings. Вместо запланированного утреннего времени рейсы вылетят во второй половине дня. Также нарушено сообщение с Ереваном — рейс Red Wings, который должен был вылететь в 5:45, отложен до 16:40.

Ограничения затронули и другие рейсы Nordwind по маршрутам из Сочи, Екатеринбурга, Уфы, Омска, Калининграда, Махачкалы, Сургута и Перми. Часть рейсов перенаправлена в резервные аэропорты. Так, самолет из Сочи в Самару совершил посадку в Казани и будет доставлен в пункт назначения после открытия воздушного пространства.

Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями через онлайн-табло авиакомпании и информационные табло в аэропортах. Обслуживание будет осуществляться в соответствии с действующими авиационными правилами.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные чартерные рейсы между Сочи и Хургадой в партнерстве с туроператором Anex Tour. Первый рейс состоялся 25 июня, на борту находились 169 пассажиров.

Мария Удовик