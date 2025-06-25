Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем с голосом

Дима Билан отменил концерт в Сочи, который должен был пройти 25 июня в зале «Фестивальный». О решении артист сообщил в социальных сетях, объяснив отмену проблемами со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«За последние полтора месяца я отдал сцене и своей работе все, каждый концерт был с предельной отдачей. И, к сожалению, это дало о себе знать: голос сорван, организм просит паузу»,— написал певец в своих социальных сетях.

Господин Билан отметил, что решение об отмене концерта далось ему нелегко, так как он осознает, насколько важным было это выступление для поклонников. Все билеты на мероприятие были проданы, зрителям вернут их стоимость. Артист подчеркнул, что сейчас для него приоритетом является восстановление, чтобы в будущем снова выйти на сцену в полной готовности и с должной отдачей.

Мария Удовик