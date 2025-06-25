В 2025 году в Сочи демонтировали 70 незаконных построек

В Сочи с начала 2025 года судебные приставы снесли 70 капитальных объектов, признанных самостроями. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале после заседания рабочей группы по борьбе с незаконным строительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Демонтированы самострои на улице Егорова и в переулке Тихом. Разработаны проекты сноса еще трех незаселенных зданий в Хостинском районе. Ведется работа с незавершенными объектами на Мацесте и Мамайке.

За 2024 год в курортном городе снесли 105 капитальных объектов с признаками самовольного строительства. В городском реестре под демонтаж по решению суда внесено более 700 конструкций, включая заселенные строения.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева к таким объектам применяют индивидуальный подход. Власти считают приоритетом защиту интересов пострадавших собственников.

В отношении 13 проблемных домов проводится государственная экспертиза для проверки безопасности зданий, где проживают люди. Там, где есть перспектива пересмотра дела, местные власти помогают жителям подготовить документы для суда.

«Ъ-Сочи» писал, что в пригороде курорта демонтировали трехэтажный многоквартирный дом по решению Адлерского районного суда, который признал его незаконным. Собственница здания не выполнила решение суда в установленный срок, что привело к принудительным мерам со стороны ФССП и, в конечном итоге, к демонтажу постройки.

Мария Удовик