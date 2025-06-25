Ввод многоквартирных домов может упасть на 40% к 2027–2028 годам

Ввод многоквартирных домов в России может сократиться на 30–40% в 2027–2028 годах. Об этом заявил основатель риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на форуме недвижимости «Движение».

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Он отметил, что если ситуация с доступностью кредитов не изменится, то объем ввода жилья в указанные годы будет значительно ниже текущих показателей. Господин Хусаинов связывает ожидаемый спад с резким уменьшением новых жилищных проектов, которые выйдут на рынок в 2025 году.

По его данным, количество новых строительных объектов, которые начали проектирование и строительство в этом году, снизилось на 60% по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, Краснодарский край, Самара и Владивосток находятся на первом месте по риску затоваривания на рынке первичного жилья. На Кубани доля непроданных объектов достигает 77%, а срок их реализации составляет 5,6 года. В Самаре этот показатель равен 61% с сроком продаж 4,8 года, а во Владивостоке — 66% и 3,9 года соответственно.

Также в зоне риска находятся Красноярск, Краснодар, Тюмень, Уфа, Крым и Казань. В этих регионах прогнозируемые сроки продажи остатков первичного жилья превышают три года.

Эти области столкнулись с ростом предложения за последние три года, что связано с высоким уровнем ипотечного кредитования. Однако доступность ипотеки снизилась из-за ограничений льготных программ и ужесточения условий для заемщиков.

Мария Удовик