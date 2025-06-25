Житель Сочи получил 10 лет за торговлю наркотиками через интернет

Лазаревский районный суд Сочи приговорил 40-летнего местного жителя к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима за незаконный сбыт наркотиков. Обвинение представлял прокурор Лазаревского района, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта дела признали виновным в продаже наркотиков организованной группой через интернет в значительном количестве. Ранее местный житель уже имел судимости за аналогичные преступления.

Следствие установило, что 26 ноября 2024 года покупатель заказал у фигуранта дела синтетический наркотик весом не менее 0,36 грамма, переведя 3 тыс. руб. на его карту. После получения оплаты сочинец отправил клиенту координаты места закладки.

В тот же день покупатель забрал закладку в поселке Дагомыс на улице Успенка. Наркотик был обнаружен и изъят полицейскими при досмотре.

9 декабря 2024 года во время обыска квартиры фигуранта дела правоохранители нашли пять пакетиков с наркотиками общей массой 0,70 грамма.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и назначил максимальное наказание — 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд курорта приговорил 35-летнюю местную жительницу к восьми годам лишения свободы за попытку продажи наркотиков через интернет, признав ее виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Обвиняемая, выполнявшая функции курьера наркосиндиката, была задержана до завершения преступного плана, и суд учел смягчающие обстоятельства при назначении наказания в исправительной колонии общего режима.

Мария Удовик