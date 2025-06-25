Сергей Лавров съездил в белый город

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24–25 июня посетил Туркменистан. Рабочий визит пришелся на непростой для республики момент: в разгар кризиса между Ираном и Израилем Ашхабаду пришлось взять на себя роль одного из главных гуманитарных хабов в регионе. Но и в таких обстоятельствах туркменский президент Сердар Бердымухамедов и глава МИДа Рашид Мередов нашли время, чтобы обсудить с российским гостем настоящее и будущее двусторонних отношений. Господин Лавров, в свою очередь, не стал скрывать, что Россию в этих контактах интересует прежде всего участие Туркменистана в евразийских проектах, на которые Москва делает большую ставку. С подробностями из Ашхабада — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИДа Туркменистана Рашидом Мередовым

Фото: МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИДа Туркменистана Рашидом Мередовым

Фото: МИД РФ

За несколько дней до визита Сергея Лаврова в центральноазиатскую республику МИД Туркменистана сообщил, что с момента начала эскалации конфликта между Ираном и Израилем контрольно-пропускные пункты страны приняли уже более 2 тыс. человек, решивших экстренно покинуть иранскую территорию. Для транзита граждан десятков иностранных государств туркменские службы задействовали как наземные транспортные коридоры, так и аэропорт Ашхабада. Однако в момент прибытия туда во вторник российской дипломатической делегации в международном терминале не было никакого столпотворения, да и вообще каких-либо признаков кризисной ситуации.

Ашхабад словно и не ведал о происходящем — настолько спокойны и тихи были его улицы.

Дух умиротворения не покинул город и наутро. Кроме того, при свете дня стало очевидным, что отсутствие на улицах людей и пробок свойственно не только ночному Ашхабаду. С учетом его едва превышающего 1 млн человек населения это, однако, неудивительно. Российской делегации, впрочем, такая статистика даже играла на руку: поскольку кортеж российского министра двигался по пустынным улицам, вероятность выбиться из рабочего графика была сведена к нулю.

Не только отсутствие спешки выделяло визит в Туркменистан из общей массы зарубежных поездок главы российской дипломатии. Это был тот редкий случай, когда Сергей Лавров перемещался по городу не на черном, а на белом автомобиле. И в данном случае это был не выбор, а необходимость. Дело в том, что в Ашхабаде автомобили как на подбор выдержаны в тонах «белого города» (белый мрамор использовался при облицовке большинства зданий в столице, обновленной после обретения Туркменистаном независимости).

Изменения, которые повлек за собой распад СССР, отразились не только во внешних деталях, но и в политике, причем как на внутреннем, так и на внешнем фронте. К примеру, выбор в пользу многовекторности привел к тому, что Туркменистан не стал вступать в Организацию договора о коллективной безопасности и даже не подписал устав Содружества Независимых Государств. Это оставило отпечаток и на отношениях с Москвой, где тогда не пошли на уступки Ашхабаду по ценам на газ после попыток туркменской стороны подвести их под общий знаменатель.

В конце концов разногласия между Москвой и Ашхабадом привели к потере Россией роли ключевого рынка сбыта для туркменского газа. Это место занял Китай, товарооборот Туркменистана с которым сегодня превышает объем торговли республики с РФ практически в десять раз.

Хотя Россия и не ставит цели добиться первенства в торговле, о чем свидетельствует в том числе прошлогоднее решение «Туркменгаза» и «Газпрома» не продлевать контракт по поставкам туркменского газа в Россию, глава МИД РФ убежден: у отношений Ашхабада и Москвы большое будущее.

Как следовало из выступления Сергея Лаврова перед дипломатами и студентами по итогам переговоров с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым и главой МИДа Рашидом Мередовым, началом нового этапа в двусторонних отношениях следует считать 2022 год. Тогда лидеры двух стран подписали декларацию об углублении стратегического партнерства, договорившись наращивать сотрудничество по целому спектру направлений, включая торговлю, логистику, транспорт, цифровые технологии, образование, культуру, информационную и биологическую безопасность. Как заметил Сергей Лавров, плоды этих договоренностей уже налицо. Например, за первые три месяца текущего года товарооборот вырос на 21%. И министр уверен, что это не предел.

Между тем из слов Сергея Лаврова следовало, что ключевую ставку в партнерстве с Ашхабадом Москва делает на совместные транспортные проекты, и особенно — на коридор Север—Юг. Его Сергей Лавров упомянул в публичных выступлениях в Ашхабаде несколько раз. «И Россия, и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого действительно перспективного начинания»,— заверил, в частности, господин Лавров. И пояснил, что оно «существенно укрепит позиции всего региона с точки зрения логистики и развития евразийского континента, обеспечения связей между северными и южными морями».

Анастасия Домбицкая