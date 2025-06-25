В ретропоезд «Уральский экспресс» вернули вагон для экскурсий по Екатеринбургу

В состав туристского ретропоезда «Уральский экспресс» вновь включен открытый обзорный вагон, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ретропоезд "Уральский экспресс"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ретропоезд "Уральский экспресс"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В открытом вагоне можно прокатиться по пятницам, когда поезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Он начинается от железнодорожного вокзала, проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена часовая остановка и прогулка с осмотром достопримечательностей.

Как и все вагоны состава, обзорный вагон стилизован под эпоху начала XX века. Кроме того, он оборудован подогревом сидений и розетками для зарядки гаджетов. В вагоне-ресторане пассажиры могут попробовать традиционные блюда уральской кухни и угоститься фирменным мороженым «Уральский экспресс».

Рейс «Вечерний Екатеринбург» отправляется от железнодорожного вокзала каждую пятницу в 19:05 и возвращается в 21:47 через станцию Екатеринбург-Сортировочный. Продолжительность кольцевого тура составляет около 2,5 часов.

Ранее поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибывал на железнодорожный вокзал Екатеринбурга в ночь с 13 на 14 июня. Музей состоял из восьми тематических вагонов с экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны и современных трофейных моделей.

Полина Щуцкая