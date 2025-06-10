Поезд Минобороны с военной техникой времен ВОВ прибудет в Екатеринбург

Поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибудет на железнодорожный вокзал Екатеринбурга в ночь с 13 на 14 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Передвижной музей состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны и современных трофейных моделей. Горожане смогут увидеть танки, гаубицы, пушки, бронетранспортеры и бронеавтомобиль. Внутри вагонов будут представлены архивные материалы Великой Отечественной войны.

Посетитель смогут посмотреть экспозицию можно 14 июня с 11:00 до 15:00. Состав «Единство в памяти. Сила в подвиге!» проедет по нескольким регионам страны, посетив 12 городов Центрального военного округа. Маршрут поезда пролегает от Пензы до Иркутска.

Ранее военно-исторический поезд Свердловской железной дороги (СвЖД) «Эшелон Победы» совершил «майское турне», посетив 19 станций в пяти регионах. Во время стоянки поезда на станциях все желающие могли осмотреть вагоны, послушать рассказы экскурсоводов и сделать памятные фотографии.

Полина Щуцкая