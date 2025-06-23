Курск на инвестиции

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в Черноземье могут реализовать новые проекты минимум на 193,1 млрд руб. Так, лидерами по количеству привлеченных инвестиций второй год подряд стали Курская и Липецкая области с проектами на 85 млрд и 55 млрд руб. соответственно. Тамбовская область сообщила о 30 млрд руб., а Воронежская — о 23,1 млрд руб. Власти Орловской и Белгородской областей официально не заявляли об инвестпроектах в своих регионах. Эксперты прогнозируют рост числа инвестпроектов в приграничных областях.

Эксперты прогнозируют рост числа инвестпроектов в приграничных регионах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам прошедшего 18-21 июня ПМЭФ-2025 больше всего инвестиций среди областей Черноземья заявила Курская область. Власти региона заключили 25 соглашений на 85 млрд руб. Часть из них была раскрыта, а часть нет. Так, ГК «Содружество» инвестирует 7,5 млрд руб. в обновление парка подвижного состава. «Росатом» направит 5,3 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений, ремонт стадиона «Энергетик» и строительство Ледового дворца в регионе. «Мираторг» вкладывает 3,5 млрд руб. в реконструкцию предприятия по производству влажных кормов. Также ГК «Вагонмаш» инвестирует 2 млрд руб. в обновление производства продукции для грузовых составов, АО «Моснефтегазстройкомплект» — «не менее» 1 млрд руб. в развитие АПК.

Правительство Липецкой области заключило около 20 соглашений, только половина из которых связана с инвестициями — на сумму около 55 млрд руб. Так, тюменское ООО «ТК “Сибирь”» построит в Елецком районе Липецкой области тепличный комплекс для выращивания цветов за 13,5 млрд руб. Местное ООО «Изоляционные технологии» вкладывает 6,3 млрд руб. в завод изоляционных материалов на территории ОЭЗ «Липецк», АО «Липецккурорт» направит 6 млрд руб. на реконструкцию санаторного комплекса. Также на грязинской площадке ОЭЗ могут появиться завод распределительных устройств АО «Национальная энергетическая компания» (НЭК) за 3,5 млрд руб., производство лаков местного ООО «Прайм топ специальные покрытия» за 1,3 млрд руб. и завод препаратов для очищения воды ООО «Экогрупп» за 200 млн руб.

Краснодарская ГК «Агротек» увеличит инвестиции в проект семеноводческого комплекса на елецкой площадке ОЭЗ — с 2 млрд до 3 млрд руб. Кроме того, были подписаны соглашения с московским ООО «Триа Девелопмент» о строительстве в области двух гостиниц за 480 млн руб. и местным ООО «Свободный сокол» — о реализации комплекса литейного производства в Липецке за 380 млн руб. ООО «СР Полимер» вкладывает 255 млн руб. в завод полимерных упаковок.

Власти Тамбовской области подписали 12 соглашений, из которых девять составили инвестпроекты на сумму порядка 30 млрд руб. Самым крупным стал завод по переработке свеклы и сахара-сырца в Мордовском округе ООО «Тамбовская сахарная компания» за 11,7 млрд руб. Также в регионе планируется создать промышленное производство ООО «Металл сервис» за 10,8 млрд руб. ОАО «Токаревская птицефабрика» вкладывает 2 млрд руб. в производство соевого жмыха в Токаревке, а ООО «Тамбовский элеватор» — 1,8 млрд руб. в элеваторный комплекс. ПАО «Корпоративный центр Икс 5» собирается построить в индустриальном парке «Котовск» распределительный центр за 840 млн руб. В Бондарском округе появится завод продуктов на основе глауконита ЗАО «Логистик» за 250 млн руб.

Воронежская область стала четвертой по объему привлеченных инвестиций — не менее 23,1 млрд руб. Самое крупное соглашение заключено с ГК «Агроэко» Владимира Маслова. Оно предполагает вложение в развитие мясопереработки в регионе 17,5 млрд руб. и 900 млн руб. в проекты социнфраструктуры. ПАО «Россети» вложит в энергетику региона 4,7 млрд руб. в 2025 году. На эти деньги планируется построить подстанции «Емань» и «Задонская», обновить магистральную сеть.

Власти Орловской области официально не сообщали об инвестиционных проектах в регионе. Губернатор Андрей Клычков подписал пять соглашений, параметры которых не предполагали инвестиций или не раскрывались, в том числе со структурой «Росатома» АО «Росатом инфраструктурные решения» — о модернизации системы теплоснабжения в регионе.

Белгородская область также не заявляла инвестпроектов на ПМЭФ-2025. Власти региона отчитались только об одном соглашении — с Российским Красным Крестом, направленном на помощь пострадавшим от обстрелов со стороны Украины жителям. Губернатор Вячеслав Гладков второй год подряд стал единственным главой в макрорегионе, не присутствовавшим на форуме. Вместо него регион представлял первый заместитель губернатора Илья Пономарев.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что количество и стоимость проектов, направленных на развитие приграничных регионов Черноземья, в ближайшие годы «будет расти». «Сейчас требуются средства на восстановление инфраструктурных объектов, объектов энергетики, предприятий, создание в том числе и экономических условий для аграриев, которые также несут убытки. С другой стороны, рассчитывать на то, что это будет сделано исключительно за счет частного капитала, сложно, потому что риски не исчерпаны и в результате прилетов и обстрелов территории приграничных областей их экономика продолжает страдать»,— отмечает господин Жарский.

Егор Якимов