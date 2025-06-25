Медиапотребление в России упало на 3% из-за проблем с YouTube

За январь—май 2025 года медиапотребление в рунете сократилось на 3% по сравнению с прошлым годом, а аудитория онлайн-видео — на 11%. Аналитики связывают это с оттоком пользователей с YouTube, который с июля 2024 года работает в России с перебоями.

По данным Mediascope и ГК «Родная речь», среднее время в интернете у россиян в мае снизилось на 11 минут. Директор по исследованиям ГК «Родная речь» Мария Петрова пояснила, что после замедления YouTube часть аудитории сократила онлайн-активность, переключившись на ТВ. Однако и телесмотрение упало — с 206 до 193 минут в день.

Российские видеоплатформы, такие как «VK Видео» и «Кинопоиск», показывают рост. Например, суточные просмотры «VK Видео» выросли в четыре раза, до 2,2 млрд минут. Но по охвату они пока уступают YouTube.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пользователи не находятся в сети».