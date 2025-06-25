На темной стороне

В Воронеже начал работу сервис круглосуточной экспресс-доставки «Яндекс Лавка». Пока открыто пять дарксторов в крупнейших районах Воронежа. До конца лета их число планируется увеличить до 15, что позволит, согласно планам компании, охватить до 90% населения облцентра. Даркстор (от англ. dark store) — это специализированный склад или магазин, в него не могут зайти обычные покупатели: он предназначен только для обработки онлайн-заказов и их последующей доставки. О том, как такой склад выглядит изнутри,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».