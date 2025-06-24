Тюменская прокуратура добилась выплаты 63 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Тюменской области добилась погашения задолженности по заработной плате перед 1 тыс. работников акционерного общества «СтальМост» на сумму более 63 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Проверка была проведена после публикации в СМИ о невыплате заработной платы за апрель. В адрес руководства «СтальМост» объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

Исполнительный директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

Ранее Тюменское управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) за 2024 год взыскало 10,5 млрд руб. Задолженности по заработной плате были взысканы в размере 57,3 млн руб., что почти в два раза больше, чем в 2023 году.

Полина Щуцкая