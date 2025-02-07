Тюменское УФССП за год взыскало более 10 млрд рублей

Тюменское управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) за 2024 год взыскало 10,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе ведомства. На исполнении находилось около 1,6 млн документов, основная масса — это судебные акты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В бюджетную систему РФ было перечислено 1,6 млрд руб., доход в федеральный бюджет составил 557 млн руб. Взысканная сумма алиментов в 2024 году составила почти 1,3 млрд руб., что на 267 млн больше показателей аналогичного периода. Задолженности по заработной плате были взысканы в размере 57,3 млн руб., что почти в два раза больше, чем в 2023 году.

За год в УФССП по Тюменской области рассмотрели более 10 тыс. обращений о сохранении доходов должника в рамках прожиточного минимума. В рамках 27 тыс. обращений прожиточный минимум сохранен на сумму более 3 млрд руб. Ведомство обработало более 50 тыс. звонков, приняло более 100 тыс. посетителей.

Помимо этого, сотрудники регионального УФССП выявили 1742 предмета, которые могли представлять угрозу участникам судебного процесса или судьям. В 2024 году было выдворено 1446 иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших законы, что на 611 человек больше, чем в предыдущем году. Все они были доставлены до пограничного контроля в аэропорту. В ходе исполнительного розыска было завершено 889 дел о розыске, из которых 554 касались неуплаты алиментов.