Мигалки светят новыми штрафами

По данным “Ъ”, правительство РФ поддержало поправки к КоАП, ужесточающий наказание для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тыс. руб. либо отнимать у нарушителей водительские права на срок до года. Они объясняют необходимость таких мер участившимися отказами граждан пропускать машины под государственной охраной. Ранее в Минтрансе опубликовали проект поправок к ПДД, обязывающий водителей не просто уступать дорогу спецтранспорту, а перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР) предложил правительству изменить ст. 12.17 КоАП РФ (соответствующее письмо есть у “Ъ”). Сейчас в ней определено наказание за «непредоставление преимущества» спецтранспорту. Так, за отказ пропустить машину «с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом» нарушителю грозит предупреждение или штраф 500 руб. Если же речь идет о машине с включенной синей мигалкой и «цветографическими схемами и надписями» на борту (это, например, скорая помощь), то нарушителя могут оштрафовать на сумму от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. либо лишить прав на срок от трех месяцев до одного года.

Депутат Пискарев предлагает наказывать граждан еще и за отказ пропустить машину «без специальных цветографических схем и надписей», но с включенными маячками красного и синего цвета, равно как и «сопровождаемое ее транспортное средство».

Напомним, только автомобили с красными мигалками, например часть полицейских экипажей или транспорт Федеральной службы охраны РФ, имеют право сопровождать колонны. Депутатская инициатива предусматривает штраф на сумму от 5,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. либо лишение водительских прав на срок от полугода до года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о «значительном росте числа случаев», когда водители отказываются пропускать машины с одной или несколькими мигалками, но без специальной раскраски на борту. При этом «объекты государственной охраны» могут перемещаться по дорогам как в сопровождении машин ГИБДД, «так и без них» с использованием машин ФСО. Сейчас отказ пропустить такой кортеж грозит лишь штрафом в размере 500 руб., что депутат считает неприемлемым: «Неправомерные действия участников дорожного движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны». Также господин Пискарев напоминает о проведении СВО и росте террористических угроз, «обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп».

Правительство РФ, по данным “Ъ”, одобрило концепцию законопроекта. В проекте заключения Белого дома говорится, что поправки поддерживают в МВД, ФСО, Минтрансе, Минфине и Минюсте. Вместе с тем правительство РФ предлагает изменить еще и ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, где говорится о «непредоставлении преимущества» машине с цветографической раскраской. Сейчас там упомянут транспорт с включенными синей мигалкой и звуковым сигналом.

Из проекта правительственного заключения следует, что господину Пискареву надо добавить туда машины с раскраской и одновременно включенными синим и красным проблесковыми маячками.

Отметим, что в мае Минтранс РФ опубликовал проект поправок к ПДД, обязывающих водителей не просто уступать дорогу спецтранспорту с мигалками, но перестраиваться в соседний ряд или даже съезжать на обочину. Из документа следовало, что спецтранспорт нельзя будет опережать на соседней полосе и вообще двигаться вблизи него. По данным Минтранса, ежегодно фиксируется 100 тыс. случаев непредоставления преимущества машинам с мигалками. Опрошенные “Ъ” эксперты тогда опасались «лишней напряженности на дорогах» в случае утверждения документа (см. “Ъ” от 29 мая). Из инициативы Минтранса следовало, что наличие цветографической раскраски на борту спецтранспорта станет необязательным. В таком случае водитель будет обязан пропустить колонну, состоящую исключительно из «гражданских» машин, например нескольких представительских седанов или лимузинов. Примечательно, что аргументация Минтранса о необходимости ужесточения ПДД практически дословно повторяет аргументацию господина Пискарева.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает инициативы Минтранса и депутата Пискарева связанными. Он поддерживает ужесточение ответственности за непропуск машин с цветографической раскраской, отмечая при этом: «ПДД и КоАП пишутся надолго. Едва ли нужно их переписывать под такую важную, но событийную вещь, как СВО».

Александр Воронов