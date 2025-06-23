Хинштейн поручил проверить на нарушения все контракты с курским «Добрым домом»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на совещании облправительства поручил главам муниципалитетов проверить контракты на строительство домов, заключенные с местным ООО «Инвестиционно-строительная компания "Добрый дом"» на предмет нарушений. Поводом стали жалобы жителей Щигровского района на дефекты дома для переселения курян из аварийного жилья, построенного компанией в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Помимо этого, «Добрый дом» не передал газораспределительное оборудование жильцам. Нарушения не были устранены компанией в установленные сроки, и на прошлой неделе курские власти обратились в прокуратуру, рассказала врио заместителя председателя облправительства Олеся Дворцова.

Глава региона также поручил чиновникам обратиться в прокуратуру и СКР, чтобы возобновить расследование уголовного дела о некачественной реконструкции парка «Патриот» в Курске. «У меня есть недоумение от того, что дело не расследуется. Как мне говорят, оно якобы прекращено. Мы не в праве вмешиваться в процессуальную деятельность, но должны добиваться защиты интересов бюджета и граждан. Другим подрядчикам хочу сказать: никакого кумовства в регионе больше не будет»,— отметил господин Хинштейн.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции «Патриота» было возбуждено в 2023 году. По данным следствия, цена контракта по отдельным позициям сметы была завышена на 30 млн руб., в результате чего имело место «необоснованное расходование облбюджета».

В феврале 2024 года экс-губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял о необходимости включить «Добрый дом» в «черный список» из-за затягивания работ по обновлению парка «Патриот» и срыва компанией сроков строительства в Обояни жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. В марте того же года исполняющего обязанности директора «Доброго дома» Сергея Буняева оштрафовали на 1 млн руб. за нарушение сроков возведения МКД.

По данным Rusprofile.ru, ООО «ИСК "Добрый дом"» зарегистрировано в Курске в марте 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Владеет и рукводит компанией Михаил Выскрибенцев. По итогам 2024 года выручка «Доброго дома» составила 300 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб. С 2020 года общество получило 100 госконтрактов на 3,6 млрд руб.

Егор Якимов