Жители Петербурга в мае чаще всего скачивали приложения категории «финансы»

На долю приложений категории «финансы» пришлось 30% загрузок жителями Санкт-Петербурга. В RuStore перечислили, что петербуржцы скачивали в мае чаще всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За прошлый месяц популярными среди жителей Северной столицы были также приложения категории «инструменты» (18%) и «развлечения» (8%). В мае наиболее скачиваемыми среди сервисов были «СберБанк Онлайн» (5,4%), «Т-Банк» (3,2%), «ВТБ Онлайн» (2,5%) и «Альфа-Банк» (2,2%).

Петербуржцы также проявили высокий интерес к мобильным играм. На Tanks Blitz пришлось 3% скачиваний, на Doomsday: Last Survivors — 2,4%. Пользователи из Петербурга предпочитают играть в симуляторы (14%), экшен (11%), RPG (10%) и головоломки (9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что RuStore назвал самые популярные детские игры среди петербуржцев. Выяснилось, что чаще всего несовершеннолетние играют в симуляторы на смартфонах.

Татьяна Титаева