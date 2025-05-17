RuStore назвал самые популярные детские игры среди жителей Петербурга

Российский магазин приложений для мобильных устройств RuStore назвал самые популярные детские игры среди петербуржцев. Выяснилось, что чаще всего несовершеннолетние играют в симуляторы на смартфонах (16,3%), следом расположились экшены (13,9%), головоломки (12,6%) и ролевые игры (11,9%).

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Стремительно начали набирать популярность приложения с акцентом на развитие и обучение. Лидером стали «Три Кота: Приключения» (18,8%), за ним следуют «Лева и Машинки: игры для малышей» (10,7%) и «Развивающие игры для детей» от 1С (10%). Такой выбор говорит о высоком интересе детей к познавательному контенту.

«В Петербурге особенно заметен интерес к обучающим играм среди детей. Такой подход делает процесс обучения более живым и помогает развивать важные навыки — от коммуникации и воображения до эмоционального интеллекта и критического мышления»,— сказала главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Если брать взрослых петербуржцев, то наибольшим спросом у них пользуются спортивные приложения. Лидером рейтинга, что неудивительно, стало приложение «Матч ТВ» (19,1%), следом идут «FitStars: тренировки дома» (11,7%) и Sports (10,9%).

Госпожа Юмина заметила, что особенно востребованны приложения футбольных клубов, лидером по скачиванию среди петербуржцев является приложение «Зенита». По ее мнению, жители города ценят быстрый доступ к тррансляциям и новостям.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцы выбирают товары на маркетплейсах, обращая внимание на бренд. При этом каждый десятый покупатель возвращается за покупками к одному и тому же продавцу или имеет любимый магазин на площадках.

Андрей Маркелов