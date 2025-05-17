Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

RuStore назвал самые популярные детские игры среди жителей Петербурга

Российский магазин приложений для мобильных устройств RuStore назвал самые популярные детские игры среди петербуржцев. Выяснилось, что чаще всего несовершеннолетние играют в симуляторы на смартфонах (16,3%), следом расположились экшены (13,9%), головоломки (12,6%) и ролевые игры (11,9%).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Стремительно начали набирать популярность приложения с акцентом на развитие и обучение. Лидером стали «Три Кота: Приключения» (18,8%), за ним следуют «Лева и Машинки: игры для малышей» (10,7%) и «Развивающие игры для детей» от 1С (10%). Такой выбор говорит о высоком интересе детей к познавательному контенту.

«В Петербурге особенно заметен интерес к обучающим играм среди детей. Такой подход делает процесс обучения более живым и помогает развивать важные навыки — от коммуникации и воображения до эмоционального интеллекта и критического мышления»,— сказала главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Если брать взрослых петербуржцев, то наибольшим спросом у них пользуются спортивные приложения. Лидером рейтинга, что неудивительно, стало приложение «Матч ТВ» (19,1%), следом идут «FitStars: тренировки дома» (11,7%) и Sports (10,9%).

Госпожа Юмина заметила, что особенно востребованны приложения футбольных клубов, лидером по скачиванию среди петербуржцев является приложение «Зенита». По ее мнению, жители города ценят быстрый доступ к тррансляциям и новостям.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцы выбирают товары на маркетплейсах, обращая внимание на бренд. При этом каждый десятый покупатель возвращается за покупками к одному и тому же продавцу или имеет любимый магазин на площадках.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все